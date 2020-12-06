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19:03 (мск), источник: ТАСС

Обама заверил, что его жена не будет претендовать на пост президента США

Мишель Обама не любит политику, рассказал бывший глава Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Бывшая первая леди США Мишель Обама не собирается баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов. Об этом рассказал ее супруг, экс-глава Белого дома Барак Обама в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете La Vanguardia, приуроченном к выходу в свет первого тома его мемуаров «Земля обетованная» (A Promised Land).

«Мишель не будет баллотироваться в президенты. Я могу это гарантировать, — уточнил бывший президент. — Как я рассказываю в книге, она не любит политику». «Тем не менее я всегда буду рад поддержать ее во всем, что нужно, независимо от ее следующей цели, как и она поступала в отношении меня», — заверил Обама.

Первый том мемуаров Обамы насчитывает 768 страниц и переведен на 25 языков. Ранее у Обамы уже выходили две книги — «Мечты моего отца» (Dreams From My Father, 1995 год) и «Дерзость надежды» (Audacity of Hope, 2006 год), которые становились бестселлерами.

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