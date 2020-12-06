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13:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский раскритиковал бывших президентов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя жителей страны с днем Вооруженных сил, раскритиковал прежнюю власть. В своем Telegram-канале он обвинил бывших глав государства в недостаточном внимании к украинской армии.

Источник: Reuters

«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», — написал Зеленский.

По его словам, мир и способы ведения войны сегодня меняются, и необходимо уделять гораздо больше внимания всей системе обороны страны и отношению общества к этой задаче.

«Искусственный интеллект, роботизация, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на страны и информационной борьбы — все это делает угрозы в будущем еще более серьезными и требует от нас еще более активной модернизации», — считает президент.

В декабре стало известно, что министерство обороны Украины начало закупать вооружение через Агентство НАТО по поддержке и закупкам. В первую партию товаров, приобретенных украинской стороной, вошли гусеничные ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

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