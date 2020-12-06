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14:23 (мск), источник: Life.ru

Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдавии

Кабмин не справляется с санитарным и экономическим кризисом, считает политик.

Источник: AP 2020

Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила на митинге в Кишинёве с требованием немедленно отправить в отставку правительство страны. Перед зданием кабмина собрались её сторонники, а также представители различных политических формирований. Санду считает, что выйти людей на улицы в разгар пандемии вынудили направленные против народа действия кабмина и парламента.

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Избранный президент Молдавии Санду считает долг за российский газ фиктивным

— Мы можем остановить издевательство над народом только одним путём — провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно — это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента, — сказала Санду.

Политик пообещала бороться до конца ради перемен в государстве. Так как Молдавия является парламентской республикой, сама Санду не сможет отправить в отставку премьер-министра и распустить парламент. Из-за этого сторонники избранного президента настаивают на добровольном уходе главы кабмина.

Между тем в соцсетях сообщают, что на площади перед зданием правительства наблюдаются проблемы с Интернетом, все подступы к нему перекрыты полицией.

Напомним, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, набрав 57,75% голосов. Её инаугурация пройдёт 24 декабря.

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