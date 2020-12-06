14:23 (мск), источник: Life.ru
Санду потребовала немедленной отставки правительства Молдавии
Кабмин не справляется с санитарным и экономическим кризисом, считает политик.
Избранный президент Молдавии Майя Санду выступила на митинге в Кишинёве с требованием немедленно отправить в отставку правительство страны. Перед зданием кабмина собрались её сторонники, а также представители различных политических формирований. Санду считает, что выйти людей на улицы в разгар пандемии вынудили направленные против народа действия кабмина и парламента.
— Мы можем остановить издевательство над народом только одним путём — провести досрочные выборы парламента, а для этого нужно одно — это отставка правительства. Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента, — сказала Санду.
Политик пообещала бороться до конца ради перемен в государстве. Так как Молдавия является парламентской республикой, сама Санду не сможет отправить в отставку
Между тем в соцсетях сообщают, что на площади перед зданием правительства наблюдаются проблемы с Интернетом, все подступы к нему перекрыты полицией.
Напомним, Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдавии, набрав 57,75% голосов. Её инаугурация пройдёт 24 декабря.
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