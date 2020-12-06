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15:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия ответила считающим уроженцев Курил японцами США

МИД России прокомментировал требование Госдепа США указывать россиянам, живущих на Курилах, в качестве страны рождения Японию при подаче документов на долгосрочную американскую визу. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм», — говорится в ответе России США.

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В российском внешнеполитическом ведомстве призвали США «знать свои границы и “красные линии”».

Ранее сообщалось, что CША уже долгие годы называют россиян, родившихся на Южных Курилах, японцами. Об этом указано в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента. «Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России», — говорится в инструкции.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы «северными территориями» и не признает над ними российского суверенитета. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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