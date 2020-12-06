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22:43 (мск), источник: Известия

Генштаб ВС Белоруссии сообщил об усилении разведки НАТО

Страны НАТО сохраняют высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи белорусской государственной границы, заявил 6 декабря начальник главного управления генштаба ВС генерал-майор Белоруссии Руслан Косыгин.

Источник: РИА "Новости"

«Продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства. Сохранен высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь», — сказал Косыгин в интервью телеканалу СТВ.

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Он также отметил, что в этом году США проводится отработка вопросов применения стратегической бомбардировочной авиации, речь идет, в частности, о перелете с континентальной части США стратегических бомбардировщиков, которые летают по маршруту через всю Европу с заходом на территории Украины.

По его словам, в настоящее время на завершающий этап вышло совершенствование и развитие системы НАТО AGS, которая функционирует в рамках реализации разведывательных стратегических задач.

Начальник ГУ генштаба также привел данные о средней интенсивности полетов разведавиации — на сегодняшний день она составляет около 25 самолетовылетов в неделю, это позволяет вести постоянную разведку в отношении Белоруссии.

США и НАТО наращивают усиление по освоению воздушного пространства Польши и стран Балтии, подчеркнул он.

По пути натовцев в части увеличения численности вооруженных сил также идут Польша, Латвия и Литва, граничащие с Белоруссией, добавил он. Там идет модернизация морских баз, учебных объектов, наращивание сил и средств и военных учений.

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Косыгин отметил, что в течение прошедшего года было отмечено около 30 как одиночных, так и групповых полетов. Об отработке вопросов применения военной силы также свидетельствует анализ результатов крупномасштабных учений «Защитники Европы — 2020» (Defender Europe 2020).

«Анализ замыслов проведенных учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался, — это Союзное государство (Республика Беларусь и Российская Федерация)».

Косыгин подытожил, что деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил и в случае обострения военно-политической и стратегической обстановки проводимые мероприятия позволят военному руководству США и НАТО в короткие сроки создать в Восточной Европе ударные группировки войск сил и подготовить их к боевому применению.

«Наша реакция четкая и понятная всем — вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны», — резюмировал Косыгин.

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Ранее, 2 декабря, о наращивании военного присутствия США и НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, обостряются самые опасные явления, а именно военное противостояние между мировыми центрами силы.

В начале сентября Лукашенко предупредил о последствиях выхода Минска из ОДКБ и вступления в НАТО. По его словам, если это произойдет, то республика превратится в центр военных действий между Россией и военным альянсом.

30 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление в ходе пресс-конференции в Мюнхене о том, что НАТО продолжит наращивать военное присутствие в черноморском регионе.

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