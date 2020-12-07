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00:06 (мск), источник: РИА Новости

Помпео прокомментировал ход выборов в Венесуэле

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что результаты парламентских выборов в Венесуэле не будут отражать волю народа страны.

Источник: Reuters

«Мошенничество на выборах в Венесуэле уже случилось. Результаты, о которых сообщит нелегитимный режим (Николаса — ред.) Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что происходит сегодня, это фальсификация и фикция, а не выборы», — написал Помпео в Twitter.

Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы — Национальную ассамблею — проходят в воскресенье, в них участвуют 107 политических партий и объединений.

Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. При этом Мадуро уже заявил, что готов покинуть свой пост, если оппозиция одержит победу.

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