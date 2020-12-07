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08:47 (мск), источник: Ведомости

В США объяснили механизм «акустической атаки» против дипломатов на Кубе

Наиболее вероятной причиной появления проблем со здоровьем у американских дипломатов и членов их семей в Китае и на Кубе является направленная импульсная радиочастотная энергия, говорится в сообщении национальных академий наук, техники и медицины об исследовании, проведенном по заказу Госдепа США.

Источник: AP 2020

24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак в 2017 г.

По данным исследования, сотрудники посольства США в Гаване и консульства США в Гуанчжоу и их семьи начали испытывать необычные и в некоторых случаях внезапные симптомы, такие как громкий шум, боль в ушах, сильное давление на голову или вибрация, головокружение, проблемы со зрением и когнитивные трудности.

Многие из них испытывают те или иные проблемы со здоровьем до сих пор.

СМИ в числе симптомов называли головные боли, потерю слуха и провалы в памяти.

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Президент Дональд Трамп заявлял, что считает Гавану ответственной за случившееся.

Вашингтон отозвал с Кубы часть дипломатического персонала и в ответ выслал 14 кубинских дипломатов. Куба назвала эти решения необоснованными и обвинила американскую сторону в недостаточной готовности сотрудничать в расследовании.

Кубинская сторона с февраля начала изучать проблему, к расследованию были привлечены в общей сложности 2000 специалистов в сфере безопасности и различных экспертов, от криминалистов, до аудиологов и математиков.

Комитет, который проводил исследование, рассматривал также возможное химическое воздействие на дипломатов и их родственников, инфекционные заболевания, такие как Зика, психологические проблемы.

Комитет не смог исключить использование этих механизмов воздействия из-за различия симптомов у дипломатов и их семей и отсутствия доступа к конкретной медицинской и личной информации о пострадавших.

В качестве вероятного источника сигналов назывался прибор, способный генерировать вредные для здоровья акустические волны. Гавана в ответ сообщила, что шумы, о которых идет речь, могут быть «стрекотом сверчков» и отрицала какую либо причастность к странным симптомам у американских служащих, писала кубинская газета Granma.

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