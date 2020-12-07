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13:54 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Его попросили прокомментировать расследование издания «Важные истории» о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове.

Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

По его словам, в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться. При этом Песков не стал называть этих людей.

«Нам достаточно знания того, кто они есть», — ответил он на уточняющий вопрос.

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