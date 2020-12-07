В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина

Его попросили прокомментировать расследование издания «Важные истории» о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании «Сибур» Кирилле Шамалове.
Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента РФ
По его словам, в Кремле «более или менее» знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться. При этом Песков не стал называть этих людей.
«Нам достаточно знания того, кто они есть», — ответил он на уточняющий вопрос.