14:59 (мск), источник: Коммерсантъ
На пресс-конференции Путина будут элементы прямой линии
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«Я еще раз пользуясь случаем напомню всем, что вчера было активировано приложение для телефонов “Москва—Путину”, это приложение для сбора вопросов граждан, также, возможно, и журналистов. Это будет тем самым элементом прямой линии, которая будет инкорпорирована в большую итоговую по итогам этого года
Прямой линии с президентом в текущем году не будет. На фоне пандемии ее сначала перенесли, а потом решили не проводить. Элементы прямой линии пообещали перенести в большую