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14:59 (мск), источник: Коммерсантъ

На пресс-конференции Путина будут элементы прямой линии

На пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря будут элементы прямой линии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Задать вопрос можно через сайт «Москва—Путину» и одноименное приложение.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я еще раз пользуясь случаем напомню всем, что вчера было активировано приложение для телефонов “Москва—Путину”, это приложение для сбора вопросов граждан, также, возможно, и журналистов. Это будет тем самым элементом прямой линии, которая будет инкорпорирована в большую итоговую по итогам этого года пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в полдень», — сказал журналистам господин Песков во время пресс-колла.

Прямой линии с президентом в текущем году не будет. На фоне пандемии ее сначала перенесли, а потом решили не проводить. Элементы прямой линии пообещали перенести в большую пресс-конференцию.

Пресс-конференция в нынешнем году пройдет по видеосвязи — президент будет общаться с журналистами из резиденции в Ново-Огарево. Она будет уже 16-й по счету. Самая длительная пресс-конференция была в 2008 году — 4 часа 40 минут, президент ответил более чем на 100 вопросов.

Следите за развитием темы Большая пресс-конференция Владимира Путина
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