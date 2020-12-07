Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 7 декабряМеждународный день гражданской авиации, Спитакское землетрясение и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
23Скончался Диего Марадона
16:25 (мск), источник: ТАСС

В Думе попросили МВД и ФАС дать правовую оценку интернет-рекламе мошенников о соцвыплатах

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин направил обращения главам МВД, ФАС и Роскомнадзора с просьбой дать правовую оценку случаям мошеннической интернет-рекламы социальных выплат. Копии запросов имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

«Мне стало известно (в том числе из сообщений СМИ) о мошеннических действиях, совершаемых неизвестными в отношении граждан РФ. Под предлогом получения социальных выплат мошенники посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет собирают персональные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения), после чего предлагают оплатить сбор за свои “услуги” и просят ввести данные банковской карты», — говорится в тексте.

Злоумышленники, по словам Горелкина, постоянно меняют адреса сайтов, а для привлечения жертв используют рекламу с изображениями высших должностных лиц РФ и символов государственной власти. «На мой взгляд, [это] является не просто мошенничеством, но также явной дискредитацией государства. В целях защиты прав граждан и их законных интересов прошу вас прокомментировать данную ситуацию и дать ей правовую оценку», — указывается в обращении.

Как отметил парламентарий, он недавно наткнулся в интернете на баннер мошенников с изображением президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина с рекламой компенсационных выплат для россиян. «Мне непонятно, почему это никого не волнует? Ведь уже не просто людей обманывают, а подрывают общественное доверие к государству и президенту. И не слышно про уголовные дела, блокировки», — возмутился депутат в своем Telegram-канале.

Горелкин также допустил, что ответы ведомств на обращения могут стать поводом для разработки законодательной инициативы.

 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
Власти более десяти регионов решили сделать 31 декабря выходным
В Индии сотни человек заразились таинственной болезнью
Математики назвали дату пика пандемии коронавируса в России
Кремль осуждает теракт выходца из Чечни, убившего учителя
Самоизоляция спровоцировала злоупотребление алкоголем
Названы ежемесячные траты Марадоны
Здоровье
Более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии Это не коронавирус.
Hi-Tech
Секретное оружие «случайно» попало на камеру (фото) Смотрим фото
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Предсказанная им эпидемия сбылась: о чем еще говорил Билл Гейтс
Дети
Седина в бороду: звездные отцы 50+ (фото) Некоторые из них — практически в 70 лет
Новости партнеров
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Как выглядит восьмая жена Дмитрия Киселева
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь