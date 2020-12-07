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22:13 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. Об этом заявила в пятницу на брифинге руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

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Источник: Reuters

«Не думаю, что нам следует [идти] по пути обязательной вакцинации», — сказал она.

Аналогичную точку зрения высказал и директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Реальность заключается в том, что вакцина — это то, что нужно людям, — отметил он. — Однако развертывание вакцинации должно производиться аккуратно и осторожно».

«Нужно заверять людей, привлекать к вакцинации, — подчеркнул специалист. — Мы должны убеждать людей, вести диалог по этому вопросу. Есть определенные обстоятельства, при которых правительства могут требовать обязательной вакцинации. Но лучше этого избежать. Гораздо лучше информировать население, рассказывать им о преимуществах, чтобы люди добровольно принимали участие в вакцинации».

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