Путин внес изменения в список предназначенных для создания химоружия химикатов

«В целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия постановляю: внести в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия», — говорится в документе.
Кроме того, указ подписан в целях соблюдения выполнения резолюции Совбеза ООН от 28 апреля 2004 года. Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования. Внесенные изменения отражены в приложении к указу.
Ранее, 12 октября, Евросоюз продлил действие санкций за применение химического оружия на год, до 16 октября 2021 года. В санкционном списке девять физических лиц. Пятеро из них связаны с сирийскими властями, четверо причастны к «делу Скрипалей».
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет въезда в Евросоюз.