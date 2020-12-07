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22:31 (мск), источник: Известия

Путин внес изменения в список предназначенных для создания химоружия химикатов

Президент России Владимир Путин внес изменения в список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль. Соответствующий документ опубликован 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В целях защиты национальных интересов и обеспечения выполнения международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия постановляю: внести в Список химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия», — говорится в документе.

Кроме того, указ подписан в целях соблюдения выполнения резолюции Совбеза ООН от 28 апреля 2004 года. Указ вступает в силу через три месяца со дня его официального опубликования. Внесенные изменения отражены в приложении к указу.

Ранее, 12 октября, Евросоюз продлил действие санкций за применение химического оружия на год, до 16 октября 2021 года. В санкционном списке девять физических лиц. Пятеро из них связаны с сирийскими властями, четверо причастны к «делу Скрипалей».

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет въезда в Евросоюз.

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