Единые нормативы ЖКХ подождут

Эксперты, однако, отмечают и возможные социально-политические причины такого шага — переход на единые нормативы в некоторых случаях может привести к существенному удорожанию коммунальных услуг.
Минстрой предлагает продлить для регионов срок перехода на единые нормативы потребления услуг — проект постановления правительства о такой пролонгации еще на год, до 1 января 2021 года, размещен ведомством на портале regulation.gov.ru.
Поясним, система единых нормативов была предложена еще в 2014 году — в частности, она призвана унифицировать размер платы за ЖКУ, чтобы избежать ситуаций, когда в соседних домах или районах она заметно различается. Регионы, которые решили перейти на эту систему, устанавливают единые нормативы потребления коммунальных услуг для многоквартирных и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры (год постройки, этажность), степень благоустройства и расположенных в одинаковых климатических условиях, — применяться они должны в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета.
Установление единых нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется при условии утверждения регионом программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые включают в себя и установку приборов учета энергетических ресурсов.
Изначально планировалось, что регионы, принявшие решение о поэтапном переходе к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг, должны были завершить эту работу до 2020 года.
Однако в декабре прошлого года правительство продлило переходный период до 1 января 2021 года. Как пояснял тогда Минстрой, это было сделано из-за постоянного изменения требований к приборам и системам учета коммунальных ресурсов — чтобы регионы могли более тщательно проработать и скорректировать свои программы энергосбережения.
Теперь же ведомство предлагает отложить завершение переходного периода в силу сложной эпидемиологической ситуации и возникших из-за нее ограничений — региональным властям, отмечается в пояснительной записке к документу, «необходимо большее количество времени для корректировки программ энергосбережения и повышения энергоэффективности».
Как отмечает эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, «скорее всего, регионы действительно не готовы — по понятным всем обстоятельствам, наверняка, в Минстрой поступали просьбы субъектов РФ о продлении переходного периода». Однако, предполагает эксперт, возможно, имел место и социально-политический фактор — следующий год выборный, а переход на единые нормативы приведет к росту тарифов на каких-то территориях, что может стать поводом для социального недовольства.
Исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева поясняет, что в старых и малоквартирных домах норматив потребления должен был существенно вырасти — «это вполне логично, но эта техническая логика вступает в противоречие с политической, поскольку в таких домах чаще всего проживают малообеспеченные люди». Как рассказывает госпожа Разворотнева, «в итоге депутаты забили тревогу — и переход на единые нормативы отложили сначала на год, а теперь — еще на год».
При этом, по мнению Светланы Разворотневой, проблема не решается, «ее загоняют вглубь — хотелось бы комплексного подхода, но, к сожалению, этого мы не наблюдаем в последние годы». Так, поясняет она, закон, требующий установки приборов учета, до сих пор не исполнен — даже в новой стратегии развития ЖКХ до 2030 года такая задача не ставится.
«Понятно, что приборы учета не снижают потребление, но дальше надо добиваться повышения энергоэффективности конкретного дома» — движение в этом направлении Светлана Разворотнева характеризует как «шаг вперед — два назад».