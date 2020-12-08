Путин наградил врачей за вклад в борьбу с пандемией коронавируса

Так, главный врач московской клинической больницы № 1 «Группы компаний «Медси» Татьяна Шаповаленко была награждена орденом Дружбы. Еще четыре сотрудника этой больницы, а также заместитель главврача по хирургии Клиники научной медицины награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Орден Пирогова получили 14 медицинских работников, а сотрудница Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Ольга Семенова была удостоена медали Луки Крымского.
Награды за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения заболевания получили 20 человек.
Также за большой вклад в организацию работы по выпуску препарата для лечения COVID-19 орденом Почета был награжден председатель совета директоров курганского ОАО «Синтез» Дмитрий Зубов, а президент ОАО «Синтез» Рустем Муратов и вице-президент по развитию бизнеса и исследованиям АО «Алиум» Алексей Чупин были удостоены ордена Дружбы.
24 ноября сообщалось, что Владимир Путин наградил 98-летнюю Зинаиду Корневу, собравшую более 4,5 млн рублей для помощи медработникам в разгар пандемии.