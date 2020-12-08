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01:20 (мск), источник: Коммерсантъ

США поставили Россию в «список наблюдения» по нарушениям религиозных свобод

Власти США составили список 10 стран, которые нарушают религиозные свободы. Россия вошла в специальный «список наблюдения» государств, где власти участвовали или терпимо относились к нарушениям, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Источник: Reuters

«США также вносят Коморские острова, Кубу, Никарагуа и Россию в специальный список наблюдения как правительства, которые участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод», — говорится в заявлении господина Помпео.

В список десяти нарушителей вошли Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Эритрея. Они «являются странами, вызывающими особую обеспокоенность… поскольку занимаются или терпят систематическое, постоянное и вопиющее нарушение религиозных свобод», считает господин Помпео.

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Россия попадает в список не в первый раз. Так, в 2019 году господин Помпео заявлял, что Россия вместе с некоторыми другими странами находится в списке государств, власти которых несут ответственность за злостные нарушения свобод вероисповедания или терпят их. Летом 2020 года Госдеп обвинил Россию в преследовании свидетелей Иеговы и «Хизб ут-Тахрир». В России «Управленческий центр “Свидетелей Иеговы”» и «Хизб ут-Тахрир» признаны запрещенными организациями.

Списки нарушителей составляются по Закону о международной религиозной свободе от 1998 года. Госсекретарь на основании доклада о свободе религии в мире может готовить черные списки нарушителей для последующего введения против них санкций.

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