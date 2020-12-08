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02:26 (мск), источник: Известия

В Госдуму внесут проект о переносе выходного с 8 января на 31 декабря

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о переносе выходного дня с 8 января на 31 декабря. Об этом 7 декабря в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Источник: Известия

«Проект закона внесем на рассмотрение Госдумы через несколько часов», — написал он незадолго до полуночи.

Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс России, согласно которому новогодние каникулы длятся с 1 по 6 января включительно, а также 8 января.

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По мнению авторов законопроекта, перенос нерабочего дня с 8 января на 31 декабря «позволит работникам более рационально использовать нерабочие праздничные дни», а также сохранит их общее количество.

Ранее в понедельник власти Костромской, Волгоградской и Томской областей, а также Республики Чувашии объявили 31 декабря выходным днем в регионах. В этот же день стало известно, что еще и в Рязанской области рабочий день перенесут с 31 декабря на 26 декабря.

На прошлой неделе главы Ставрополья, Псковской и Мурманской областей, а также Татарстана тоже приняли решение объявить 31 декабря нерабочим днем. Первыми на этот шаг пошли в Белгородской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря отметил, что региональные власти сами могут принимать решение о том, делать ли 31 декабря нерабочим днем.

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