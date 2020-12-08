Санду хочет провести переговоры с Россией по боеприпасам и газу в Приднестровье

«Есть разница во взглядах (по вопросу о боеприпасах.— “Ъ”). И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог по поводу утилизации боеприпасов», — сказала господа Санду в эфире Pro TV.
«Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не только через прессу, я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса», — сказала она.
Кроме того, она предложила вернуться к переговорному процессу по урегулированию в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье, как участники конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ, как посредники; США и ЕС, как наблюдатели). «Нужно снова сделать этот формат функциональным, поскольку он в последнее время несколько утратил функциональность», — считает госпожа Санду.
20 ноября Майя Санду заявила, что урегулирование ситуации в Приднестровье должно предусматривать полный вывод российских миротворцев из региона. 30 ноября, госпожа Санду предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал намерение избранного президента безответственным. Он заявил, что Москва «едва ли сможет принять» такое требование, и напомнил о важности охраны складов с боеприпасами в Колбасне во избежание «очень серьезных инцидентов».