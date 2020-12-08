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03:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Санду хочет провести переговоры с Россией по боеприпасам и газу в Приднестровье

Избранный президент Молдавии Майя Санду хочет возобновить переговоры с Россией по утилизации боеприпасов в непризнанном Приднестровье. Также она хочет обсудить с Россией вопрос задолженности за газ. Ранее она выступала за вывод российских миротворцев из региона.

Источник: Reuters

«Есть разница во взглядах (по вопросу о боеприпасах.— “Ъ”). И в этой ситуации надо попробовать продолжить диалог. Я верю, что есть шансы найти решение, так как в прошлом году, когда я возглавляла правительство, мы начали диалог по поводу утилизации боеприпасов», — сказала господа Санду в эфире Pro TV.

Избранный президент призвала выяснить, откуда взялся долг Молдавии перед «Газпромом». По ее мнению, «жители правого берега Днестра не должны платить долг за газ, поскольку они платят вовремя».

«Я бы хотела, чтобы обсуждение этой проблемы происходило не только через прессу, я постараюсь провести диалог с Россией, чтобы найти решение этого вопроса», — сказала она.

Кроме того, она предложила вернуться к переговорному процессу по урегулированию в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье, как участники конфликта; Россия, Украина и ОБСЕ, как посредники; США и ЕС, как наблюдатели). «Нужно снова сделать этот формат функциональным, поскольку он в последнее время несколько утратил функциональность», — считает госпожа Санду.

20 ноября Майя Санду заявила, что урегулирование ситуации в Приднестровье должно предусматривать полный вывод российских миротворцев из региона. 30 ноября, госпожа Санду предложила оставить в Приднестровье вместо миротворцев гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал намерение избранного президента безответственным. Он заявил, что Москва «едва ли сможет принять» такое требование, и напомнил о важности охраны складов с боеприпасами в Колбасне во избежание «очень серьезных инцидентов».

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