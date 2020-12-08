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01:46 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о приоритетной вакцинации от COVID-19 для жителей США

Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому вакцину от коронавируса начнут поставлять в другие страны лишь после того, как ее получат американцы. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента сообщил телеканал Fox News.

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Источник: Reuters

«Первоочередная задача — обеспечить распространение этих вакцин среди американцев, прежде чем мы начнем их поставки по всему миру», — сказал один из источников телеканала.

По его прогнозу, США начнут обеспечивать международный доступ к вакцинам в конце весны — начале лета, после того как прививку в стране получат все желающие.

Другой чиновник отметил, что вакцины от COVID-19 в США будут представлены «очень скоро». По его словам, указ Трампа предписывает Минздраву и социальным службам определить порядок распределения вакцин среди населения со скоростью, «невиданной прежде».

После того как США наладят международный доступ к вакцине, они будут «привлекать ресурсы, чтобы помочь закупить» препарат бедным странам, добавил источник телеканала.

Сообщения о возможном указе Трампа появились за несколько дней до заседания Управления по санитарному надзору США (FDA), на котором регулятор решит, одобрить ли использование вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США, отметил Fox News. Вопрос о регистрации в стране еще одной вакцины, которую разработала американская компания Moderna, будет рассмотрен на следующей неделе, 17 декабря.

Оба препарата показали высокую эффективность в ходе испытаний. Эффективность препарата Pfizer составила 95%, а вакцины Moderna — 94,1% (100% при тяжелых случаях), сообщили в компаниях.

США оформили предзаказ на 600 млн доз вакцины Pfizer, писал Bloomberg. До конца года компания должна была отгрузить 100 млн доз, однако у нее возникли проблемы с поставками сырья на ранних этапах, и она отгрузит вдвое меньше.

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