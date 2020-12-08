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03:03 (мск), источник: Известия

Великобритания начала вакцинацию от COVID-19

Великобритания первой из стран Запада начала вакцинацию от COVID-19. Об этом 8 декабря сообщает «РИА Новости». В приоритетном порядке будет проводиться вакцинация среди групп риска, определенных правительством.

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Источник: Reuters

При определении приоритетности в качестве главного критерия был выбран возраст пациентов. Для вакцинирования будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.

По словам официального представителя британского правительства, большая часть наиболее уязвимых групп населения будет провакцинирована к концу января. В общей сложности были заказаны 40 млн доз препарата, однако темпы вакцинации зависят от объемов производства.

Вакцинация является добровольной, бесплатной и будет осуществляться по приглашению. Прививку сделают сотрудники Национальной службы здравоохранения в поликлиниках и больницах по месту жительства или в специально созданных центрах вакцинации. Привиться смогут граждане Великобритании или люди, являющиеся ее резидентами.

При первом уколе пациенту будет выдаваться так называемая «карта вакцинации», в которую будет записываться дата прививки, название и номер партии. Карточку нужно будет принести с собой на второй укол, в нее будет внесена информация и о нем.

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