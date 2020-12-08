Великобритания начала вакцинацию от COVID-19

При определении приоритетности в качестве главного критерия был выбран возраст пациентов. Для вакцинирования будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.
По словам официального представителя британского правительства, большая часть наиболее уязвимых групп населения будет провакцинирована к концу января. В общей сложности были заказаны 40 млн доз препарата, однако темпы вакцинации зависят от объемов производства.
Вакцинация является добровольной, бесплатной и будет осуществляться по приглашению. Прививку сделают сотрудники Национальной службы здравоохранения в поликлиниках и больницах по месту жительства или в специально созданных центрах вакцинации. Привиться смогут граждане Великобритании или люди, являющиеся ее резидентами.
При первом уколе пациенту будет выдаваться так называемая «карта вакцинации», в которую будет записываться дата прививки, название и номер партии. Карточку нужно будет принести с собой на второй укол, в нее будет внесена информация и о нем.