Незаконно добытую древесину разрешат уничтожать

«Согласно частям 2 и 3 статьи 26.6 КоАП вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых оно находится, обязаны принять меры по обеспечению их до разрешения дела по существу, а также по окончании рассмотрения дела. При этом хранение древесины как вещественных доказательств требует наличия не только площадей, обслуживание которых влечет финансовые затраты, но и обеспечения специальных условий хранения», — говорится в пояснительных документах.
Масштаб проблемы Минфин подтверждает статистикой Федеральной таможенной службы России, МВД и Рослесхоза. В прошлом году было возбуждено 5709 дел об административных правонарушениях, предметами правонарушений по которым являлись древесина и изделия из нее на сумму свыше 3 млрд рублей.
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Менеджер проектов Лесного попечительского совета России, эксперт Михаил Карпачевский в разговоре с «Известиями» признал, что проблема незаконно заготовленной древесины существует, так как объемы ее растут, а специальных помещений для ее хранения сегодня не предусмотрено. По его словам, не факт, что покупателей незаконного товара у государства будет много, если он потеряет свои качества, поэтому, видимо, предлагается оставить возможность его утилизации, отмечает эксперт. При этом он считает, что такую древесину можно было бы использовать как топливо