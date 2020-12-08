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02:26 (мск), источник: Известия

Незаконно добытую древесину разрешат уничтожать

По информации «Известий», Минфин подготовил законопроекты «О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях» и «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Документы есть в распоряжении редакции. Ими предлагается ввести новые нормы, согласно которым изъятая правоохранительными органами незаконно заготовленная древесина подлежит передаче для реализации, утилизации или уничтожению.

Источник: AP 2020

«Согласно частям 2 и 3 статьи 26.6 КоАП вещественные доказательства в случае необходимости фотографируются или фиксируются иным установленным способом и приобщаются к делу. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых оно находится, обязаны принять меры по обеспечению их до разрешения дела по существу, а также по окончании рассмотрения дела. При этом хранение древесины как вещественных доказательств требует наличия не только площадей, обслуживание которых влечет финансовые затраты, но и обеспечения специальных условий хранения», — говорится в пояснительных документах.

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Масштаб проблемы Минфин подтверждает статистикой Федеральной таможенной службы России, МВД и Рослесхоза. В прошлом году было возбуждено 5709 дел об административных правонарушениях, предметами правонарушений по которым являлись древесина и изделия из нее на сумму свыше 3 млрд рублей.

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Менеджер проектов Лесного попечительского совета России, эксперт Михаил Карпачевский в разговоре с «Известиями» признал, что проблема незаконно заготовленной древесины существует, так как объемы ее растут, а специальных помещений для ее хранения сегодня не предусмотрено. По его словам, не факт, что покупателей незаконного товара у государства будет много, если он потеряет свои качества, поэтому, видимо, предлагается оставить возможность его утилизации, отмечает эксперт. При этом он считает, что такую древесину можно было бы использовать как топливо

Во время загрузки произошла ошибка.
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