Власти расширили зону «дальневосточного гектара»

Отмечается, что информация о включенных в программу территориях уже внесена в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток. РФ».
«Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых «серых зонах», закрытых от реализации по программе «Дальневосточный гектар», — говорится в сообщении.
В правительстве Забайкалья пояснили, что департамент государственного имущества и земельных отношений региона совместно с пограничным управлением федеральной службы безопасности России по краю работает над изменением статуса пограничных территорий с «зон нельзя» на «зону использования с особыми условиями». Это позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании.
Программа «Дальневосточный гектар» начала действовать в Забайкалье с 1 августа 2019 года после включения региона в Дальневосточный федеральный округ. На сегодня поступило более девяти тысяч заявлений на участие в программе. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно через интернет на сайте ФИС «НаДальнийВосток. РФ».