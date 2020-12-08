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07:29 (мск), источник: РИА Новости

Власти расширили зону «дальневосточного гектара»

КРАСНОЯРСК, 8 дек — РИА Новости. Власти расширили зону «дальневосточного гектара» за счет приграничных районов Забайкальского края, сообщается на сайте правительства региона.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что информация о включенных в программу территориях уже внесена в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток. РФ».

«Теперь граждане могут подавать заявления на предоставление участков в Ононском и Приаргунском районах, ранее находившихся в так называемых «серых зонах», закрытых от реализации по программе «Дальневосточный гектар», — говорится в сообщении.

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В правительстве Забайкалья пояснили, что департамент государственного имущества и земельных отношений региона совместно с пограничным управлением федеральной службы безопасности России по краю работает над изменением статуса пограничных территорий с «зон нельзя» на «зону использования с особыми условиями». Это позволит предоставлять территорию с ограничением в использовании.

Программа «Дальневосточный гектар» начала действовать в Забайкалье с 1 августа 2019 года после включения региона в Дальневосточный федеральный округ. На сегодня поступило более девяти тысяч заявлений на участие в программе. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно через интернет на сайте ФИС «НаДальнийВосток. РФ».

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