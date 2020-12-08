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21:31 (мск), источник: РАПСИ

Обучение независимых наблюдателей в каждом регионе РФ обеспечивают сотни экспертов

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Более 200 экспертов в сфере избирательного права в каждом регионе РФ привлечены к обучению независимых наблюдателей, об этом сообщила председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алёна Булгакова в ходе круглого стола «Общественное наблюдение за выборами — 2021: подготовка новых кадров».

Источник: Reuters

Булгакова рассказала, что к обучению независимых наблюдателей привлекаются спикеры, лекторы, а также эксперты в сфере избирательного права и процесса.

«На сегодняшней день более 200 экспертов в каждом регионе РФ работают под “знаменем” Ассоциации “Независимый общественный мониторинг”, позволяя многогранно и многоаспектно давать необходимую информацию наблюдателям, создавать методические рекомендации для обеспечения независимых наблюдателей базисом знаний, который они используют при работе на участках для голосования», — подчеркнула эксперт.

Она также сообщила, что в скором времени будут презентованы новые технологические решения для платформы nom24.ru.

«Сегодня мы с коллегами из Ассоциации НОМ начали проработку новых технологических решений, которые в скором времени уже сможем презентовать. Платформа nom24.ru, являющейся ключевым технологическим решением Ассоциации НОМ, открыта для всех и каждого», — заключила Булгакова.

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