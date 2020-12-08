21:31 (мск), источник: РАПСИ
Обучение независимых наблюдателей в каждом регионе РФ обеспечивают сотни экспертов
МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Более 200 экспертов в сфере избирательного права в каждом регионе РФ привлечены к обучению независимых наблюдателей, об этом сообщила председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алёна Булгакова в ходе круглого стола «Общественное наблюдение за выборами — 2021: подготовка новых кадров».