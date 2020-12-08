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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон об удаленной работе

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: Пресс-служба Президента России

Проект документа о регулировании удаленной работы был подготовлен председателями Госдумы и Совфеда Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также группой депутатов и сенаторов. Закон предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

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Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое — дистанционная (удаленная) работа. Второе — временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.

Закон предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы.

Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь. При этом сохраняется право дистанционных работников быть офлайн, а нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности».

При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте. Заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

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