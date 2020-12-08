В России задумали вернуть отмененный налог

На совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями он указал, что этот вопрос есть в основных направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на следующие три года.
Эксперты отметили, что мера выглядит ожидаемой. Обновления основных фондов, на что рассчитывали при отмене налога, не происходит, зато региональные бюджеты недосчитались существенной доли доходов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что ранее предупреждали о негативных последствиях налогового послабления: «Освободить от налога стоило только новое оборудование, приобретаемое компаниями, но нас не послушали, все освободили».
В 2019 году Минфин оценил выпадающие доходы в 183 миллиарда рублей. Компенсировать их предполагалось за счет роста цен на крепкий алкоголь, но добиться этого не удалось.
Также отмена налога привела к спорам бизнеса и представителей налоговых органов по определению движимого и недвижимого имущества. С 2019 года налоговики нередко признавали недвижимостью любое оборудование, которое как-то связано со зданием, поскольку Минэкономразвития так и не сумело в точности определить, что такое движимое имущество.
Окончательное решение по возврату налога на движимое имущество и ставки по нему правительство должно принять к марту 2021 года, указал Лавров.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о признании криптовалюты имуществом в том смысле, что с нее также станут собирать налоги.