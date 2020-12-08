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21:21 (мск), источник: РБК

Москва заключила соглашение о базе российского флота в Судане

Россия и Судан заключили соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения у города Порт-Судан — главного порта этой страны на Красном море. Документ опубликован на официальном интернет-портале. Аналогичный военный объект сейчас действует в сирийском Тартусе.

Источник: Reuters

Соглашение будет действовать 25 лет и может автоматически продлеваться каждые десять лет, если ни одна из сторон не подаст уведомление об отказе от участия. В соответствии с ним, Судан безвозмездно передает России в пользование часть порта и прилегающей акватории.

Максимальная численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения не будет превышать 300 человек. Одновременно в пункте может находиться до четырех кораблей, в том числе и корабли с ядерной силовой установкой.

Личный состав пункта материального обеспечения будет пользоваться дипломатическим иммунитетом, вся территория военного объекта будет входить в сферу юрисдикции России. Военные будут иметь право носить и применять оружие на территории объекта в соответствии с законодательством России.

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Взамен на размещение пункта ВМФ Россия обязуется по заявкам суданской стороны безвозмездно оказывать помощь в противодиверсионной и противовоздушной защите порта, а также в «развитии и строительстве вооруженных сил Республики Судан». Для этого в соответствии с отдельным, не опубликованным протоколом к соглашению Россия начнет поставки Судану вооружения и военной техники.

Как следует из документа, вместе с соглашением были приняты и некие приложения к нему, однако их содержание остается конфиденциальным.

Имея базу на Красном море, Россия получит контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому осуществляется порядка 10% всех мировых морских перевозок, отмечал в разговоре с РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

В декабре 2018 года Минобороны сообщило, что Россия имеет шесть зарубежных военных баз, пять из них — в странах ближнего зарубежья, одна — в Сирии. Так, на авиабазе Хмеймим в Сирии дислоцируется 555-я авиагруппа, седьмая военная база действует в Абхазии, четвертая военная база — в Южной Осетии, 102-я военная база — в Армении, 201-я военная база — в Таджикистане, 999-я авиабаза — в Киргизии. Кроме того, у России есть 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

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