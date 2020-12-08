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22:08 (мск), источник: РИА Новости

Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россельхознадзор с 10 декабря запрещает импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей в продукции из этой страны, говорится в сообщении российского ведомства.

Источник: РИА Новости

Служба отмечает, что неоднократно информировала Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о систематических случаях выявления в продукции карантинных объектов.

«Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки — в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)», — указывает в сообщении.

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — добавляет служба.

Азербайджан — достаточно крупный поставщик растительной продукции в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт, например, свежих и охлажденных томатов в Россию из Азербайджана в 2019 году составил 172,359 тысячи тонн (30,9% в общем объеме импорта этой продукции) — страна занимала первое место по поставкам.

Во время загрузки произошла ошибка.
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