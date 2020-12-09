Госдума принимает поправки к закону «О полиции»

В МВД уточняют, что схожими полномочиями уже обладают бойцы Росгвардии и ФСО. При обсуждении законопроекта в Госдуме возникла дискуссия, смогут ли полицейские класть «все, что угодно» в машины граждан и падает ли доверие к правоохранителям в обществе.
Поправки к закону «О полиции» разработаны в МВД РФ и внесены в Госдуму правительством. Сотрудникам правоохранительных органов предлагают дать право оцеплять «территории, жилые помещения, строения и другие объекты» по решению полицейского руководства (сейчас речь идет лишь об «участках местности»), проникать в «жилые и иные помещения, на земельные участки» для задержания правонарушителей. В закон предлагается добавить ст. 15.1 «Вскрытие транспортного средства», разрешив полиции делать это для «спасения жизни граждан», «обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках» и в режиме ЧС. Вскрывать машины также можно «для пресечения преступления», задержания правонарушителей и даже для проведения осмотра, если полицейский подозревает, что внутри находятся «предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные». Отдельно оговаривается, что вскрывать машины можно, если граждане заперлись внутри.
Расширен и перечень случаев применения огнестрельного оружия.
Сейчас по ст. 23 закона «О полиции» это разрешается делать в 12 случаях, включая защиту себя и граждан от «посягательств», освобождение заложников и отражение групповых нападений. В ст. 24 закона оговаривается, что полицейский с «обнаженным оружием» имеет право применять его при попытке приблизиться или прикоснуться к его амуниции. Думские поправки разрешают применять оружие еще и против граждан, «совершающих иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения».
Замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил в Госдуме, что поправки соответствуют «отечественному и зарубежному опыту», а схожие полномочия уже есть у других силовиков, в частности вскрывать автомобили могут бойцы Росгвардии, а ФСО пользуется схожими нормами применения оружия. Однако заместитель главы думской фракции «Справедливой России» Олег Шеин не понял, зачем нужны новые полномочия в «условиях эффективной работы» полиции, сославшись на статистику, свидетельствующую о сокращении числа преступлений в РФ в полтора раза с 2000 года, а убийств и прочих тяжких преступлений — вчетверо за это же время.
Господин Зубов ответил, что полиция «не требует ничего сверхъестественного», поправки «вынашивались годами» и лишь устраняют «пробелы базового закона».
Содокладчик, зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев подчеркнул, что «дополнительных полномочий у полиции не появляется», заверив, что более четко расписанные регламенты работы как раз и защищают граждан «от произвола» силовиков.
В поправках говорится, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей». Депутата Сергея Иванова в связи с этим заинтересовала норма об отсутствии ответственности силовиков «за вред гражданам и организациям» при вскрытии машин. Господин Зубов фактически связал появление этой нормы с высоким уровнем правовой грамотности граждан, растущим числом обращений в суды с исками к полицейским о возмещении ущерба, а также позицией пленума Верховного суда РФ о том, что сотрудники правоохранительных органов не несут материальной ответственности за свои законные действия. При этом заместитель главы МВД РФ заверил: у подчиненных с принятием законопроекта не появится «большее ощущение безнаказанности», поскольку их действия и так предельно «зарегламентированы».
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков говорил, что поправки легализуют сложившуюся практику досмотра автомобилей или выставления оцепления, но предупреждал, что под новые нормы применения огнестрельного оружия можно «задним числом подвести любую стрельбу по гражданам».
«Раньше к милиционеру бежали, а сейчас от полицейского убегают», — поделилась депутат Госдумы Тамара Плетнева, предположив, что поправки позволят сотрудникам правоохранительных органов «положить все, что угодно» в автомобили «непонравившихся» им граждан.
Депутат Вера Ганзя возмутилась, что поправки «ограждают от преследования» полицейских, упомянув падение доверия к ним в обществе. Игорь Зубов на это заявил о доверии в 50−70% в РФ к институту полиции — «на уровне передовых государств» — со ссылкой на неназванных социологов. Он заверил, что полицейский сейчас «десять раз подумает, прежде чем вытащить оружие». По его статистике, в 2019 году сотрудники МВД применяли огнестрельное оружие около 1 тыс. раз, при этом погибли 26 человек, а неправомерными были признаны лишь три факта применения.