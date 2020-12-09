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08:46 (мск), источник: Известия

Генпрокуратура РФ будет отслеживать криптовалютные активы чиновников

Генеральная прокуратура России будет отслеживать цифровые активы чиновников, которые они будут декларировать с 2021 года. Об этом 8 декабря рассказал глава ведомства Игорь Краснов в интервью «Российской газете».

Источник: Известия

По его словам, процедуру запустят в 2021 году, когда вступит в силу закон о цифровых активах и криптовалюте.

Краснов отметил, что госслужащие могут скрывать свои нелегальные доходы по средствам виртуальной валюты, которая, хоть и не является денежной единицей РФ, но представляет собой определенную ценность и может считаться имуществом, а потому должна отражаться в справке о доходах чиновника.

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«Виртуальная валюта, как и традиционная — денежная — может быть выведена “в тень”. В этом смысле разницы в трудностях поиска “серой” наличности и, как вы выразились, спрятанных биткоинов в целом не усматривается. В связи с этим поиски ведутся преимущественно с использованием возможностей оперативных служб и органов финансовой разведки», — пояснил генпрокурор.

Он также обратил внимание, что права обладателей цифровой валюты в суде можно отстоять только при условии информирования о наличии таковой и соответствия проведенных сделок с ней российскому налоговому законодательству.

1 декабря правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января 2021 года в законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют.

По мнению юриста, основателя и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадима Ткаченко, цель инициативы — легализовать блокчейн-технологии и криптовалюту, признав ее имуществом, не подлежащим амортизации.

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