Генпрокуратура РФ будет отслеживать криптовалютные активы чиновников

По его словам, процедуру запустят в 2021 году, когда вступит в силу закон о цифровых активах и криптовалюте.
Краснов отметил, что госслужащие могут скрывать свои нелегальные доходы по средствам виртуальной валюты, которая, хоть и не является денежной единицей РФ, но представляет собой определенную ценность и может считаться имуществом, а потому должна отражаться в справке о доходах чиновника.
«Виртуальная валюта, как и традиционная — денежная — может быть выведена “в тень”. В этом смысле разницы в трудностях поиска “серой” наличности и, как вы выразились, спрятанных биткоинов в целом не усматривается. В связи с этим поиски ведутся преимущественно с использованием возможностей оперативных служб и органов финансовой разведки», — пояснил генпрокурор.
Он также обратил внимание, что права обладателей цифровой валюты в суде можно отстоять только при условии информирования о наличии таковой и соответствия проведенных сделок с ней российскому налоговому законодательству.
1 декабря правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на введение с 1 января 2021 года в законодательство норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют.
По мнению юриста, основателя и СЕО консалтинговой компании vvCube Вадима Ткаченко, цель инициативы — легализовать блокчейн-технологии и криптовалюту, признав ее имуществом, не подлежащим амортизации.