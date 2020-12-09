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02:06 (мск), источник: ТАСС

С 1 января запрет на курение в больницах и вузах вводится в противопожарные правила

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Запрет на курение в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках, а также на объектах транспорта введен в правила противопожарного режима в РФ, которые вступают в действие с 1 января 2021 года. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Источник: Reuters

В действующей редакции правил противопожарного режима запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на производствах всех видов взрывчатых веществ, на пожаро- и взрывоопасных участках.

С 1 января 2021 года к таким объектам добавляются объекты здравоохранения, образования и транспорта. В правилах уточняется, что исключение составляют места, специально отведенные для курения в соответствии с законодательством РФ.
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«Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком «Место курения, — говорится в правилах.

В настоящее время запрет курения в больницах, поликлиниках, образовательных заведениях, аэропортах, на вокзалах и поездах закреплен в законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», за его нарушение грозит штраф от 500 до 1 500 рублей (ст. 6.24 КоАП).

С 1 января за курение на таких объектах может грозить ответственность и по ст. 20.4 КоАП («Нарушение требований пожарной безопасности»), которая предусматривает для граждан штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара из-за такого нарушения — до 5 тыс. рублей.

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