Юристы Трампа продолжат оспаривать итоги выборов

«Safe Harbor Deadline — это установленный срок, который обычно обозначает последний день, когда штаты должны утвердить итоги выборов. Однако продолжение связанных с выборами споров после 8 декабря не является чем-то беспрецедентным», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Дженны Эллис.
«Несмотря на то, что СМИ отчаянно пытаются объявить, что борьба окончена, мы продолжим защищать неприкосновенность выборов, пока законные голоса не будет подсчитаны справедливо и корректно», — говорится в заявлении.
Дональд Трамп при этом по-прежнему надеется, что победителем выборов станет он. «Будем надеяться, следующая администрация будет администрацией Трампа, так как нельзя воровать сотни миллионов голосов», — сказал президент США журналистам в Белом доме (цитата по ТАСС).
Выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.