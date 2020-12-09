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02:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Юристы Трампа продолжат оспаривать итоги выборов

Юристы президента США Дональда Трампа продолжат попытки оспорить итоги выборов, говорится в заявлении адвоката политика Рудольфа Джулиани и юридического консультанта его предвыборной кампании Дженны Эллис. При этом 8 декабря истекает так называемый Safe Harbor Deadline — срок, в течение которого штаты должны завершить работу с судебными исками и перерасчет голосов.

Источник: Reuters

«Safe Harbor Deadline — это установленный срок, который обычно обозначает последний день, когда штаты должны утвердить итоги выборов. Однако продолжение связанных с выборами споров после 8 декабря не является чем-то беспрецедентным», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Дженны Эллис.

«Несмотря на то, что СМИ отчаянно пытаются объявить, что борьба окончена, мы продолжим защищать неприкосновенность выборов, пока законные голоса не будет подсчитаны справедливо и корректно», — говорится в заявлении.

Дональд Трамп при этом по-прежнему надеется, что победителем выборов станет он. «Будем надеяться, следующая администрация будет администрацией Трампа, так как нельзя воровать сотни миллионов голосов», — сказал президент США журналистам в Белом доме (цитата по ТАСС).

Выборы в США прошли 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп оспаривает итоги выборов.

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