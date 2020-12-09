Байден определился с кандидатом на пост министра обороны

«Я знаю генерала Остина. Я доверяю ему. Потому что я знаю, как он реагирует на давление», — написал Байден.
В статье для издания The Atlantic «Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны» Байден отметил, что ранее отставной генерал «сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американский военных», которые принимали участие в боевых действиях в Ираке.
Для этого Остин выступил не только в роли опытного солдата, но и в качестве дипломата в Ираке и во всем регионе, «с честью и достоинством представляя страну», указал Байден.
По словам демократа, сейчас Соединенным Штатам требуется «проверенный руководитель», который справится с актуальными вызовами.
«Сегодня я снова прошу Ллойда Остина выполнить задачу для страны — на этот раз в качестве кандидата на пост министра обороны США», — сообщил он.
При этом Байден отметил, что Остин «оставил военную службу более четырех лет назад», а по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного перед тем, как он сможет занять пост министра обороны.
В связи с этим демократ выразил надежду на то, что сенаторы сделают для Остина исключение.
«Учитывая серьезные и неотложные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, его кандидатуру следует утвердить быстро», — указал Байден.
В случае утверждения его сенатом Остин станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона. Поскольку он ушел на пенсию в 2016 году, ему потребуется специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра.
В 2013—2016 годах Остин руководил Центральным командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ), в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. Остин служил в армии США с 1975 года, сейчас ему 67 лет.