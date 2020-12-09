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02:40 (мск), источник: РБК

Байден определился с кандидатом на пост министра обороны

Демократ Джо Байден, по предварительным данным выигравший президентские выборы в США, выдвинет на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина, следует из сообщения Байдена в Twitter. При его утверждении на пост Остин станет первым в американской истории темнокожим министром обороны.

Источник: AP 2020

«Я знаю генерала Остина. Я доверяю ему. Потому что я знаю, как он реагирует на давление», — написал Байден.

В статье для издания The Atlantic «Почему я выбрал Ллойда Остина министром обороны» Байден отметил, что ранее отставной генерал «сыграл ключевую роль в возвращении 150 тыс. американский военных», которые принимали участие в боевых действиях в Ираке.

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Для этого Остин выступил не только в роли опытного солдата, но и в качестве дипломата в Ираке и во всем регионе, «с честью и достоинством представляя страну», указал Байден.

По словам демократа, сейчас Соединенным Штатам требуется «проверенный руководитель», который справится с актуальными вызовами.

«Сегодня я снова прошу Ллойда Остина выполнить задачу для страны — на этот раз в качестве кандидата на пост министра обороны США», — сообщил он.

При этом Байден отметил, что Остин «оставил военную службу более четырех лет назад», а по американским законам должно пройти семь лет после отставки военного перед тем, как он сможет занять пост министра обороны.

В связи с этим демократ выразил надежду на то, что сенаторы сделают для Остина исключение.
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«Учитывая серьезные и неотложные угрозы, с которыми сталкивается наша страна, его кандидатуру следует утвердить быстро», — указал Байден.

В случае утверждения его сенатом Остин станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона. Поскольку он ушел на пенсию в 2016 году, ему потребуется специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра.

В 2013—2016 годах Остин руководил Центральным командованием Вооруженных сил Соединенных Штатов (СЕНТКОМ), в сферу ответственности которого входят в том числе Ближний Восток и Северная Африка. Остин служил в армии США с 1975 года, сейчас ему 67 лет.

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