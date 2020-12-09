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03:12 (мск), источник: ТАСС

Минфин США предложил выделить $916 млрд на экстренное стимулирование экономики

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США предложило Конгрессу выделить $916 млрд на экстренные меры стимулирования экономики в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

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«От имени президента я представил предложение на $916 млрд, что является несколько более крупным пакетом, чем двухпартийное предложение $908 млрд», — заявил он по итогам встречи со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния).

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В начале декабря в Конгрессе был представлен новый вариант пакета экстренных мер стимулирования роста американской экономики в размере $908 млрд, который подготовила группа членов Сената, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, в котором большинство имеют республиканцы, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд.

К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, сделанных Федеральной резервной системой (Центробанком) США.

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