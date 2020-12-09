Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 9 декабряПохороны патриарха Алексия II, день рождения компьютерной мыши, теракт у гостиницы "Националь" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Автомобиль наехал на пешеходов в Германии
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
03:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Операторов персональных данных могут обязать сообщать об инцидентах в ФСБ

Операторов персональных данных, которых в России уже более 400 тыс., включая малый и средний бизнес, могут обязать сообщать о киберинцидентах в Государственную систему предупреждения, обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) ФСБ. Требование содержится во внесенном в Госдуму 8 декабря законопроекте о конфиденциальности данных силовиков. Его реализация потребует серьезных затрат и расширения мощности системы, предупреждают эксперты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Операторов персональных данных могут обязать подключаться к ГосСОПКА, следует из законопроекта о конфиденциальности данных сотрудников правоохранительных органов, внесенного в Госдуму 8 декабря группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (подробнее об основной цели законопроекта — см. статью «Если что-то кое-где у них порой»). В пояснительной записке отмечается, что эта мера станет дополнительной «гарантией обеспечения безопасности персональных данных защищаемых лиц».

Сейчас центры ГосСОПКА должны создавать у себя органы власти, госкорпорации и другие организации, относящиеся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), согласно закону, который вступил в силу в январе 2018 года. Они должны обмениваться информацией с главным центром системы на базе 8-го центра ФСБ.

Опрошенные «Ъ» эксперты удивлены, что в законопроект об отдельной категории граждан попало требование, распространяющееся фактически на все персональные данные. Реестр операторов таких данных ведет Роскомнадзор, в нем 416 тыс. организаций, пояснил заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.

В действующей редакции законопроект действительно не содержит ограничений по кругу операторов, на которых возлагается обязанность на подключение к ГосСОПКА, подтверждает заместитель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Такое подключение требует немалых организационных и технических усилий, что может повлечь существенные сложности и затраты для малого и среднего бизнеса, а также иностранных компаний, считает эксперт: «При этом не ясно, как дополнительные затраты будут способствовать защите персональных данных от рисков утечек, исходящих не от хакерских атак извне, а от самих сотрудников компаний, имеющих легитимный доступ к этой информации».

Если цель законопроекта действительно в том, чтобы распространить требование на всех, это повлияет не только на операторов, но и на саму ГосСОПКА — необходимо будет расширять ее возможности, добавляет директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. По мнению Бориса Едидина, логичнее было бы распространить требования в части подключения к ГосСОПКА только на крупнейших операторов, массивы данных которых формируют КИИ страны.

Идея подключить физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес к информированию государства о киберинцидентах через систему ФСБ появилась не впервые. Это планировали сделать в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» (см. «Ъ» от 17 октября 2018 года). Ответственными исполнителями по оказанию услуг подключения малого бизнеса к ГосСОПКА должны были стать Сбербанк и его дочерняя компания «Бизон». Но средств на это направление в итоге не выделили.

Если власти все же решили обязать операторов персональных данных передавать информацию в ГосСОПКА, это грозит бизнесу затратами на приобретение софта и наем сотрудников либо на услуги коммерческих центров мониторинга киберугроз, отмечает бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. На этом рынке в РФ работают «Ростелеком-Solar», «Информзащита», «Инфосистемы Джет», Positive Technologies, Kaspersky Lab, Orange Business Services и другие. При этом, по словам господина Лукацкого, пока даже объекты КИИ испытывают сложности с подключением к ГосСОПКА: для этого нужна поддержка софта с шифрованием данным по требованиям ФСБ, автоматизация круглосуточной передачи данных, а в ряде случаев и допуск к закрытой информации.

Юлия Тишина.

 Как в Чечне простились с обезглавившим учителя террористом (видео)
Кремль прокомментировал сообщения о болезни Путина
Конгресс заблокировал резолюцию о признании Байдена президентом
Бывший советник Ельцина назвал виновного в распаде СССР
Шесть человек умерли в ходе испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
Минфин США предложил выделить $916 млрд на антикризисные меры
С 1 января запрет на курение в больницах станет обязательным
Россия запретит импорт яблок и томатов из Азербайджана
Футболисты турецкого клуба ушли с поля в матче Лиги чемпионов
Здоровье
Смертельно больная женщина вышла замуж и умерла через месяц после свадьбы У нее был рак груди.
Hi-Tech
Названы самые популярные боевые самолеты в мире. Среди них есть российские Показываем лучшую авиатехнику на фото
Авто
Дети украли семейный внедорожник и проехали 160 километров Братьев поймали, когда они остановились купить печенье
Кино
Петросян жалеет, что его дуэт со Степаненко распался Юморист рассказал о работе с бывшей женой в интервью Манучарову
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Петросян о рождении сына: «Я думал, что это уже невозможно» Юморист рассказал о радостях позднего отцовства
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь