Операторов персональных данных могут обязать сообщать об инцидентах в ФСБ

Операторов персональных данных могут обязать подключаться к ГосСОПКА, следует из законопроекта о конфиденциальности данных сотрудников правоохранительных органов, внесенного в Госдуму 8 декабря группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым (подробнее об основной цели законопроекта — см. статью «Если что-то кое-где у них порой»). В пояснительной записке отмечается, что эта мера станет дополнительной «гарантией обеспечения безопасности персональных данных защищаемых лиц».
Сейчас центры ГосСОПКА должны создавать у себя органы власти, госкорпорации и другие организации, относящиеся к критической информационной инфраструктуре (КИИ), согласно закону, который вступил в силу в январе 2018 года. Они должны обмениваться информацией с главным центром системы на базе 8-го центра ФСБ.
Опрошенные «Ъ» эксперты удивлены, что в законопроект об отдельной категории граждан попало требование, распространяющееся фактически на все персональные данные. Реестр операторов таких данных ведет Роскомнадзор, в нем 416 тыс. организаций, пояснил заместитель гендиректора по правовым вопросам Института развития интернета Борис Едидин.
В действующей редакции законопроект действительно не содержит ограничений по кругу операторов, на которых возлагается обязанность на подключение к ГосСОПКА, подтверждает заместитель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Савельев. Такое подключение требует немалых организационных и технических усилий, что может повлечь существенные сложности и затраты для малого и среднего бизнеса, а также иностранных компаний, считает эксперт: «При этом не ясно, как дополнительные затраты будут способствовать защите персональных данных от рисков утечек, исходящих не от хакерских атак извне, а от самих сотрудников компаний, имеющих легитимный доступ к этой информации».
Если цель законопроекта действительно в том, чтобы распространить требование на всех, это повлияет не только на операторов, но и на саму ГосСОПКА — необходимо будет расширять ее возможности, добавляет директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. По мнению Бориса Едидина, логичнее было бы распространить требования в части подключения к ГосСОПКА только на крупнейших операторов, массивы данных которых формируют КИИ страны.
Идея подключить физических лиц, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес к информированию государства о киберинцидентах через систему ФСБ появилась не впервые. Это планировали сделать в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» (см. «Ъ» от 17 октября 2018 года). Ответственными исполнителями по оказанию услуг подключения малого бизнеса к ГосСОПКА должны были стать Сбербанк и его дочерняя компания «Бизон». Но средств на это направление в итоге не выделили.
Если власти все же решили обязать операторов персональных данных передавать информацию в ГосСОПКА, это грозит бизнесу затратами на приобретение софта и наем сотрудников либо на услуги коммерческих центров мониторинга киберугроз, отмечает бизнес-консультант по безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. На этом рынке в РФ работают «Ростелеком-Solar», «Информзащита», «Инфосистемы Джет», Positive Technologies, Kaspersky Lab, Orange Business Services и другие. При этом, по словам господина Лукацкого, пока даже объекты КИИ испытывают сложности с подключением к ГосСОПКА: для этого нужна поддержка софта с шифрованием данным по требованиям ФСБ, автоматизация круглосуточной передачи данных, а в ряде случаев и допуск к закрытой информации.
Юлия Тишина.