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08:06 (мск), источник: РБК

Байден пообещал 100 млн вакцинаций в США за 100 дней президентства

Избранный президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности, передает Reuters. Также он попросил всех американцев носить в этот период маски.

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Источник: AP 2020

По словам Байдена, его администрация проведет 100 млн вакцинация в первые 100 дней после того, как он вступит в должность."За 100 дней мы сможем изменить течение болезни и изменить жизнь в Америке в лучшему, — сказал демократ.

Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.

Он добавил, что не рассчитывает победить пандемию в США за первые 100 дней своего президентства.

«Мы не сразу попали в эту неразбериху и не сможем выйти из нее быстро. Это займет некоторое время, — констатировал он.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США подтвердили более 15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 284,4 тысячи человек. По этим двум показателям страна занимает первое место в мире.

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Президент США Дональд Трамп подпишет указ, согласно которому поставки вакцины от коронавирусной инфекции в другие страны смогут начаться только после того, как ее получат американцы, сообщил накануне телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных чиновников в администрации президента. По прогнозу телеканала, США начнут поставки вакцин на международный рынок в конце весны — начале лета, после того как прививку в стране получат все желающие.

На этой неделе федеральное Управление по санитарному надзору США (FDA) решит, одобрить ли использование вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США. На следующей неделе, 17 декабря, регулятор рассмотрит вопрос о регистрации в стране еще одной вакцины, которую разработала американская компания Moderna. Обе вакцины показали высокую эффективность в ходе исследований. По данным компаний, эффективность препараты Pfizer составила 95%, а от Moderna — 94,1% .

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