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10:40 (мск), источник: РБК

Bloomberg узнал о планах команды Байдена пересмотреть санкции США

США ввели при Трампе широкий спектр санкций, зачастую односторонних, пишет Bloomberg. Но администрация Байдена, которую должен утвердить сенат США, считает, что такой подход сбивает с толку и противников, и союзников.

Источник: AP 2020

Будущая администрация Джозефа Байдена, объявленного ведущими американскими СМИ победителем на президентских выборах, планирует пересмотреть санкционную политику Минфина США. Об этом со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

По информации источников агентства, этим займется Адевале Адейемо, выдвинутый Байденом на должность заместителя министра финансов. Он проверит работу Управления контртеррористической и финансовой разведки (TFI) — подразделения Минфина США, отвечающего за санкции.

При президенте Дональде Трампе США ввели широкий спектр санкций против компаний, граждан и даже нефтяных танкеров, связанных с Ираном, КНДР, Китаем, Венесуэлой и Россией, причем зачастую ограничения носили односторонний характер, отметил Bloomberg.

Новая администрация Байдена считает, что подход Трампа сбивает с толку и противников, и союзников, сообщили источники агентства. По их словам, санкции наиболее эффективны, если осуществляются на многосторонней основе.

Сам Байден о своих планах в связи с санкциями говорил с осторожностью, пишет Bloomberg. Однако выдвинутые им кандидатуры на ключевые посты в администрации свидетельствуют, что ограничения останутся важным инструментом, отмечает агентство.

Штаб Байдена опубликовал список кандидатур на ключевые посты в администрации 23 ноября. По меньшей мере двое из предложенных кандидатов — возможный госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан в прошлом активно высказывались в поддержку санкций против России.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Официально победитель еще не объявлен, подсчет голосов продолжается. Ведущие американские СМИ сообщили, что выиграл Байден.

Результаты выборов должна утвердить коллегия выборщиков. Ее заседание состоится 14 декабря. После этого итоги голосования должен утвердить конгресс США.

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