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13:54 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле опровергли информацию о двух идентичных кабинетах у Путина

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг наличие у Владимира Путина двух идентичных кабинетов в разных резиденциях, чтобы было непонятно, где именно он работает.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что для Путина якобы построили одинаковые кабинеты-двойники в разных резиденциях, чтобы его точное местонахождение было неизвестно.

В частности, в публикациях указывалось на одинаковые кабинеты главы государства в резиденции в Сочи и Ново-Огарево, а также приводились данные сервиса Flightradar24 с перемещениями самолета специального летного отряда «Россия».

«Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия, никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется и вы все это видите», — сказал Песков, комментируя журналистам публикации о кабинетах-двойниках Путина.

Песков добавил, что информация о передвижениях главы государства, как любого охраняемого лица, составляет государственную тайну.

«Что касается передвижения самолетов и так далее, самолеты компании “Россия” стоят во многих городах», — отметил он.

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