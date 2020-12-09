13:54 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле опровергли информацию о двух идентичных кабинетах у Путина
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что для Путина якобы построили одинаковые
В частности, в публикациях указывалось на одинаковые кабинеты главы государства в резиденции в Сочи и
«Это неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия, никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется и вы все это видите», — сказал Песков, комментируя журналистам публикации о
Песков добавил, что информация о передвижениях главы государства, как любого охраняемого лица, составляет государственную тайну.
«Что касается передвижения самолетов и так далее, самолеты компании “Россия” стоят во многих городах», — отметил он.