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16:06 (мск), источник: Известия

Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов России

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента 9 декабря.

Источник: Агентство «Москва»

Авторы инициативы — депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовили во исполнение принятых поправок к Конституции России, пишет «Газета.ру».

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Изменения вносятся в ст. 3 ФЗ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

Согласно проекту, российский президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.

Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, которые он использует, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
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Экс-президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении.

Оно должно быть подтверждено заключением Верховного суда о наличии в действиях бывшего главы государства признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

«Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества», — приводит «Интерфакс» слова Крашенинникова.

В ГД считают инициативу важным проектом для поддержания стабильности страны и общества. Ее внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 5 ноября.

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