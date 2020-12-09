Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов России

Авторы инициативы — депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовили во исполнение принятых поправок к Конституции России, пишет «Газета.ру».
Изменения вносятся в ст. 3 ФЗ «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».
Согласно проекту, российский президент, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру.
Неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, которые он использует, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.
Экс-президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении.
Оно должно быть подтверждено заключением Верховного суда о наличии в действиях бывшего главы государства признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.
«Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества», — приводит «Интерфакс» слова Крашенинникова.
В ГД считают инициативу важным проектом для поддержания стабильности страны и общества. Ее внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 5 ноября.