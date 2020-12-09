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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин призвал не допустить нехватки у населения денег на продукты

Президент России Владимир Путин призвал не допустить ситуации как в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести продукты. Он заявил, что тогда был дефицит, а сейчас населению не хватает денег на продукты из-за цен, установленных рынком.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Говорили так: “В Советском Союзе есть все, только не всем хватает”. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать потому, что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — сказал Путин на совещании с правительством.

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Ранее на совещании глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что ситуация на продовольственном рынке страны стабильная, дефицита продуктов нет.

По данным Росстата, в конце ноября среди продуктов больше всего подорожали овощи (+2%), куриные яйца (+1,8%), подсолнечное масло (+1,1%), сахар (+0,8%) и гречка (+0,5%).

В этом году в стране впервые за пять лет зафиксирован рост продаж хлеба. Причиной этого, по мнению участников рынка, стала переориентация населения на более дешевые и сытные продукты из-за снижения доходов.

Путин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой у россиян денег на еду
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