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00:26 (мск), источник: Lenta.Ru

17 штатов США поддержали иск о пересмотре результатов выборов

17 штатов США поддержали иск Техаса в Верховный суд о пересмотре результатов президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2020

Согласно заявлению суда, штаты, в которых у власти находятся представители Республиканской партии, официально не присоединились к иску, а лишь выразили свое мнение.

Отмечается, что власти штата Техас обратились в суд с требованием признать недействительными результаты выборов в четырех колеблющихся штатах, которые проголосовали за кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон заявил, что голосование в штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями, так как в них было изменено избирательное законодательство под предлогом пандемии коронавируса.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп попросил власти штата Джорджия о помощи в пересмотре итогов выборов главы государства, призвав созвать местное законодательное собрания для обсуждения выборов. По мнению Трампа, он «легко и быстро» выиграет в Джорджии, если проверить подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США.

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