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00:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Белоруссия из-за коронавируса закроет выезд из страны с 20 декабря

Белоруссия через десять дней, 20 декабря, приостановит выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска, сообщается в постановлении совета министров. Решение принято на фоне пандемии COVID-19.

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Источник: AFP 2020

Согласно документу, выезд будет закрыт в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и речных портах через государственную границу Белоруссии. Запрет не касается лиц с дипломатическими и служебными паспортами, официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей воздушных и морских судов, поездных бригады, командировочных и некоторые другие категорий.

Помимо этого, под запрет не попадают белорусы, которые намерены покинуть страну по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника, супруга (супруги); для получения медицинской помощи (при наличии подтверждения); люди с видом на жительство или иным документом, подтверждающим право на постоянное проживание в иностранном государстве, — к месту постоянного проживания; а также работающие или учащиеся на территории иностранного государства.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии с начала пандемии выявлено 152 453 случая заражения коронавирусом. Вылечились 129,9 тыс. пациентов с COVID-19, умерли 1230 человек.

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