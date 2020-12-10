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12:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп поставил на Техас. Верховный суд США решит исход выборов

Республиканцы в 17 штатах США поддержали судебный иск, поданный в Верховный суд с требованием отменить результаты голосования в четырех штатах страны. Дональд Трамп продолжает настаивать на пересмотре итогов выборов и заявляет, что Верховный суд поддержит его позицию.

Источник: EPA

Генеральные прокуроры 17 штатов США присоединились к судебному иску, поданному генпрокурором штата Техас, потребовавшему аннулировать результаты голосования в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

Президент Трамп обратился к сенатору Теду Крузу с просьбой представить его интересы в Верховном суде. Сам глава Белого дома также намерен выступить в суде, доказывая, что он все же выиграл выборы.

Пока иск поддержали 18 из 25 генеральных прокуроров-республиканцев в США.
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17 штатов США поддержали иск о пересмотре выборов

В заявлении, подписанном генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном, который сейчас является фигурантом уголовного дела по обвинениям в коррупции, утверждается, что избирательные бюллетени, отправленные в день выборов 3 ноября и пересчитанные уже после закрытия избирательных участков, не могут считаться официальными и должны быть признаны не имеющими законной силы.

Этот иск поддержали генеральные прокуроры Алабамы, Арканзаса, Флориды, Индианы, Канзаса, Луизианы, Миссисипи, Монтаны, Небраски, Северной Дакоты, Оклахомы, Южной Каролины, Теннесси, Юты и Западной Вирджинии.

Согласно иску, Верховный суд должен отменить результаты голосования в четырех штатах, и перенести заранее установленные даты голосования выборщиков — согласно законам, они должны подтвердить результаты президентских выборов 14 декабря.

Верховный суд США уже объявил, что свой ответ на судебный иск власти четырех штатов должны представить до 3 часов дня в четверг.

По мнению экспертов, высшая судебная инстанция страны вряд ли назначит слушания по иску.

«Это пресс-релиз, замаскированный под судебный иск, — заявил радиостанции NPR юрист Ричард Хасен. — Это просто мусор. Очень опасный, но всего лишь мусор».

Губернатор Техаса, республиканец Грэг Эббот накануне выборов подписал распоряжение о том, что все бюллетени, отправленные по почте до окончания дня голосования, должны быть учтены. Такое же решение приняли власти в Канзасе и Миссисипи. Генеральные прокуроры этих штатов поддержали обращение в Верховный суд.

Пока почти все без исключения судебные иски, поданные командой Трампа, были отвергнуты судами.

Всего, после завершения дня выборов, юристы действующего президента США подали 52 заявления в суды различных штатов. В 51 случае президенту было отказано, а суды не нашли никаких доказательств мошенничества в ходе голосования.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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