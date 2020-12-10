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09:31 (мск), источник: ТАСС

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства.

Источник: AP 2020

Соответствующий документ опубликован в четверг на национальном правовом портале.

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Закон о ратификации белорусско-российского соглашения был принят Палатой представителей (нижней палатой) 28 октября и одобрен Советом республики (верхней палатой) Национального собрания 20 ноября.

С подписанием закона президентом страны в Белоруссии завершены внутригосударственные процедуры для его вступления в силу.

Соглашение о взаимном признании виз было подписано 19 июня в Минске главами МИД двух стран.

В соответствии с документом, граждане третьих государств с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая сухопутную границу РФ и Белоруссии по железной дороге, на самолете и по основным автомобильным трассам.

Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

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