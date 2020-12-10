13:01 (мск), источник: РИА Новости
Мишустин раскритиковал работу чиновников из-за роста цен на продукты
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и
«Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты. Если президент нам указывает на сложившуюся ситуацию, значит, работа всех перечисленных мною структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить», — подчеркнул
Он попросил министров сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли подготовить предложения по дополнительным мерам. Главе Минсельхоза,
«Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и, конечно, экспортерам: не надо наживаться на людях. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием», — добавил глава кабмина.
Накануне Владимир Путин выразил обеспокоенность ростом цен в России на некоторые продукты: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
По данным Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.