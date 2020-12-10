Путин прокомментировал закон об иностранных агентах

Путин в четверг проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи. Глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая с докладом на заседании, заявил президенту о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов.
«Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространен и распространяется такая, так скажем, маркировка, связано это с чем, как докладывают авторы этого нововведения, связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе — мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства», — ответил Путин Фадееву.
«Если вы считаете, что здесь есть риски и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», — добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей.
«Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность», — ответил Путин.