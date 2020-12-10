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15:42 (мск), источник: РИА Новости

Путин прокомментировал закон об иностранных агентах

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если в законопроекте об ужесточении требований к иноагентам есть риски, то нужно их обсудить и доработать, но исходить нужно из того, что ни к каким запретам со стороны государства статус иноагента не ведет.

Источник: РИА Новости

Путин в четверг проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека по видеосвязи. Глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая с докладом на заседании, заявил президенту о необходимости доработки законопроекта, ужесточающего требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иноагентов.

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«Что касается иностранных агентов и физлиц, на которых может быть распространен и распространяется такая, так скажем, маркировка, связано это с чем, как докладывают авторы этого нововведения, связано с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Просто изобретаются новые способы получения денег из-за границы для осуществления своей деятельности. Это первое. Второе — мы исходим из того, что это не ведет к каким-то запретительным шагам дальше со стороны государства», — ответил Путин Фадееву.

«Если вы считаете, что здесь есть риски и если там юридическая техника недостаточно ясно излагает принципиальные моменты этого закона, то, конечно, над этим нужно поработать, я согласен», — добавил президент.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что законопроект об ужесточении требований к иноагентам не должен ограничивать деятельность людей.

«Я согласен с вами в том, что если риски есть, то надо посмотреть внимательно. Нельзя, чтобы это как-то ограничивало людей, ограничивало их деятельность», — ответил Путин.

Путин допустил доработку законопроекта об иноагентах
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