Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В Италии зажгли самую большую в мире елку Самую большую рождественскую елку в мире зажгли в городе Губбио
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
15:38 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека. Эту идею предложил один из участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека под председательством главы государства, которое проходит в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать, — сказал он. — Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная».

Комментируя идею введения института следственного судьи, который бы занимался жалобами на следствие, Путин напомнил, что такой институт в России создавали еще во второй половине XIX века, при императоре Александре II, но этот механизм в стране не прижился, «начал постепенно угасать и ушел в конце концов».

Читайте также
В Кремле опровергли информацию о двух идентичных кабинетах у Путина

Глава государства не исключил, что и с введением такой должности могут быть нарушения, «сговоры между различными инстанциями и конкретными людьми».

«Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания», — добавил он.

Путин указал на то, что недавно на официальном сайте Комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы был опубликован доклад, в котором российская система правосудия является одной из самых эффективных в мире, «или, во всяком случае, в Европе».

Глава государства тем не менее отметил необходимость продолжать выявлять нарушения в этой системе.

«Если не обращать внимания на какие-то явные нарушения, то тогда они примут массовый характер, чего мы не можем допустить», — резюмировал он.

 Александр Галицкий: надо сказать, по некоторым направлениям мы опережали Штаты очень серьезно
"Пришел к заведующему кафедрой и сказал, что возвращаюсь в Россию. Шеф посчитал, что я с ума сошел"
Мишустин раскритиковал чиновников из-за роста цен на продукты
Сбербанк рассказал о новой схеме кражи денег с карт
На европейскую территорию России надвигается мощное потепление
Верховный суд США решит исход выборов
«Это неизбежно»: почему умирают испытатели вакцин от COVID
Линия времени: чем удивляет Чукотка (фото)
Детский хоспис «Дом с маяком» оштрафовали на 200 тысяч рублей
Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты для мозга Неправильное питание может приводить к потере ключевых функциональных и структурных элементов важнейшего органа человека.
Hi-Tech
12 интригующих находок 2020 года, которые потрясли ученых Смотрим подборку лучших
Авто
Какие машины меньше всего теряют в цене: 18 примеров Стало известно, какие автомобили спустя 5 лет после покупки можно выгодно продать в России
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Леди
Полина Гагарина напугала сеть нездоровой худобой В сети обеспокоены здоровьем певицы
Новости партнеров
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Самолет приземлился спустя 37 лет после взлета
Восьмая жена глaвнoгo пропагандиста страны Дмитрия Киселева
Медведицу и медвежат окружила стая волков. Лесник решил помочь
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь