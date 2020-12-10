Путин предложил проработать идею создания в стране специального суда по правам человека

15:38 (мск), источник: ТАСС
«Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать, — сказал он. — Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная».
Комментируя идею введения института следственного судьи, который бы занимался жалобами на следствие, Путин напомнил, что такой институт в России создавали еще во второй половине XIX века, при императоре Александре II, но этот механизм в стране не прижился, «начал постепенно угасать и ушел в конце концов».
Глава государства не исключил, что и с введением такой должности могут быть нарушения, «сговоры между различными инстанциями и конкретными людьми».
«Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания», — добавил он.
Путин указал на то, что недавно на официальном сайте Комиссии по эффективности правосудия при Совете Европы был опубликован доклад, в котором российская система правосудия является одной из самых эффективных в мире, «или, во всяком случае, в Европе».
Глава государства тем не менее отметил необходимость продолжать выявлять нарушения в этой системе.
«Если не обращать внимания на