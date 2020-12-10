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16:53 (мск), источник: ТАСС

Путин поручит кабмину и СПЧ разработать концепцию защиты прав человека в киберпространстве

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение правительству разработать совместно с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Соответствующим образом он ответил на просьбу члена СПЧ Кирилла Кабанова в ходе встречи в четверг.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Правительство уже этим занимается. Но, видимо, нужно обратить внимание правительства, я обязательно это сделаю, чтобы привлекали вашу структуру и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю», — сказал Путин, обращаясь к Кабанову.

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Кабанов, в свою очередь, от имени Совета попросил «дать поручение правительству РФ разработать совместно с СПЧ проект концепции обеспечения защиты прав и интересов человека и гражданина в цифровом пространстве РФ и проект дорожной карты ее реализации». «Важной составляющей данной концепции должен стать комплекс мер повышения цифровой грамотности, навыков информационной безопасности и цифровой гигиены граждан РФ. Без этого концепцию искусственного интеллекта принимать просто нельзя», — сказал член СПЧ.

Путин при этом подчеркнул, что россиян действительно волнуют вопросы обеспечения их прав в цифровой среде. «На первом плане из того, что людей волнует с точки зрения обеспечения их прав, — это здоровье и права в сфере здравоохранения. На втором месте — образование, права в сфере образования. На третьем месте — защита личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе вот в этой сфере. То есть это людей реально волнует. Вы сказали, что общество не осознает угрозы. Осознает», — отметил президент.

Глава государства напомнил, что недавно «Сбер» проводил международную конференцию в сфере искусственного интеллекта, все участники которой обращали внимание на эту проблему. «И я тоже, — сообщил Путин. — Я полностью с вами согласен, нельзя принимать такие фундаментальные решения и фундаментальные концептуальные документы в сфере искусственного интеллекта, в сфере цифровой экономики без создания необходимой нормативной базы, связанной с обеспечением интересов и прав граждан РФ».

Путин поддержал предложение СПЧ о разработке проекта концепции защиты прав и интересов человека в цифровом пространстве
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