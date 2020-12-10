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17:29 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. Белый дом в Вашингтоне тщательно продезинфицируют, как только его покинет президент Дональд Трамп, и до заселения туда кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на представителя Администрации общих служб США.

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Источник: AP 2020

Ранее неоднократно сообщалось о заболевании сотрудников Белого дома коронавирусом. Им переболел и сам Трамп, и некоторые члены его семьи.

Обработка всех поверхностей, к которым могли прикасаться руками, пройдет в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Под дезинфекцию попадет вся мебель, поручни, ручки дверей, выключатели. Кроме того, будет проведена обработка воздуха. Как ожидается, Байден въедет в здание в тот же день.

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Трамп известен тем, что при нем на мероприятиях в Белом доме нарушались рекомендации по социальному дистанцированию и ношению масок. Сам Трамп практически не появлялся на людях в маске. Митинги в его поддержку окрестили «суперраспространителями» коронавируса, хотя на словах он и призывал соблюдать рекомендации врачей.

В стане Байдена, наоборот, подчеркнуто следовали всем предписаниям, за что Трамп высмеивал оппонента, на мероприятиях которого было совсем мало людей, расставленных или рассаженных на большом расстоянии друг от друга.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, в общей сложности в США зарегистрировали почти 15,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 289 тысяч пациентов. Излечились более 5,8 миллиона заболевших.

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