Белый дом тщательно продезинфицируют сразу после отъезда Трампа

Ранее неоднократно сообщалось о заболевании сотрудников Белого дома коронавирусом. Им переболел и сам Трамп, и некоторые члены его семьи.
Обработка всех поверхностей, к которым могли прикасаться руками, пройдет в течение нескольких часов после отъезда Трампа. Под дезинфекцию попадет вся мебель, поручни, ручки дверей, выключатели. Кроме того, будет проведена обработка воздуха. Как ожидается, Байден въедет в здание в тот же день.
Трамп известен тем, что при нем на мероприятиях в Белом доме нарушались рекомендации по социальному дистанцированию и ношению масок. Сам Трамп практически не появлялся на людях в маске. Митинги в его поддержку окрестили «суперраспространителями» коронавируса, хотя на словах он и призывал соблюдать рекомендации врачей.
В стане Байдена, наоборот, подчеркнуто следовали всем предписаниям, за что Трамп высмеивал оппонента, на мероприятиях которого было совсем мало людей, расставленных или рассаженных на большом расстоянии друг от друга.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников, в общей сложности в США зарегистрировали почти 15,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 289 тысяч пациентов. Излечились более 5,8 миллиона заболевших.