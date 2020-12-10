Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

«По данным AIVD, они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки. — Прим. ред.). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге», — передает телеканал.
Дипломаты должны покинуть Нидерланды.
В странах Европы периодически звучат заявления о «шпионаже» со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.
В Госдуме такие шаги считают «демонизации России на Европейском континенте» и подчеркивают, что они не останутся без ответа.
Как отмечал председатель думского комитета по по международным делам Леонид Слуцкий, некоторые страны Европы «раздувают шпионские скандалы» против Москвы.