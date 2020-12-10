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19:13 (мск), источник: РИА Новости

Нидерланды объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Амстердам обвинил в «шпионаже» двух российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, сообщает телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

Источник: РИА Новости

«По данным AIVD, они являются офицерами СВР (Служба внешней разведки. — Прим. ред.). Они работали под прикрытием в качестве аккредитованных дипломатов в посольстве России в Гааге», — передает телеканал.

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В странах Европы периодически звучат заявления о «шпионаже» со стороны российских граждан. В МИД России такие обвинения называют охотой на ведьм. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, действия Запада свидетельствуют об антироссийской истерии за рубежом и ставят под удар деятельность российских специалистов.

В Госдуме такие шаги считают «демонизации России на Европейском континенте» и подчеркивают, что они не останутся без ответа.

Как отмечал председатель думского комитета по по международным делам Леонид Слуцкий, некоторые страны Европы «раздувают шпионские скандалы» против Москвы.

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