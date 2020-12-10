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18:59 (мск), источник: Коммерсантъ

США ввели санкции против фонда Кадырова и «Ахмата»

США ввели санкции против шести компаний из России за нарушения прав человека в рамках «акта Магнитского». Среди них — футбольный клуб «Ахмат» и фонд Ахмата Кадырова. В санкционный список внесены официальные лица Чечни.

Источник: AFP 2020

Как сообщает Минфин США, санкции введены против 13 людей. Трое из них из России.

По данным властей США, они связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также с ним якобы связан один житель Германии и один житель ОАЭ родом из Индии.

Санкции введены против:

  • замруководителя Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова,
  • вице-премьера Чечни Вахита Усмаева,
  • полпреда Чечни при президенте Зияда Сабсаби,
  • личного тренера Рамзана Кадырова по конному спорту Сатиша Сеемара (местом жительства указано ОАЭ),
  • Тимура Дугазаева, указан как представитель господина Кадыров в Европе (место жительства — Германия).

В санкционные списки также включили бойцовский клуб «Ахмат», промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «МегаСтройИнвест». Промоутерская компания, бойцовский клуб, и футбольный клуб попали в список за связь с Рамзаном Кадыровым, а «МегаСтройИнвест» и «Чеченские минеральные воды» — с фондом Ахмата Кадырова.

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Рамзан Кадыров был внесен в «акт Магнитского» в 2017 году за нарушение прав человека. 10 декабря 2020 года Минфин США уточнил формулировку по нему. По версии ведомства, глава Чечни «возглавляет организацию, так называемых кадыровцев, которая причастна к серьезным нарушениям прав человека».

В 2017 году он попал под действие «акта Магнитского», а не глобальной его версии, так как она еще не вступила в силу. В новом документе он указывается как человек, на которого распространен глобальный «акт Магнитского».

7 декабря Совет ЕС утвердил аналог «акта Магнитского». Он позволяет вводить санкции вне зависимости от того, где были допущены нарушения прав. Пока никто в новый санкционный список не внесен.

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