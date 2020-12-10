США ввели санкции против фонда Кадырова и «Ахмата»

Как сообщает Минфин США, санкции введены против 13 людей. Трое из них из России.
По данным властей США, они связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Также с ним якобы связан один житель Германии и один житель ОАЭ родом из Индии.
В санкционные списки также включили бойцовский клуб «Ахмат», промоутерскую компанию Absolute Championship Akhmat, «Чеченские минеральные воды» и «МегаСтройИнвест». Промоутерская компания, бойцовский клуб, и футбольный клуб попали в список за связь с Рамзаном Кадыровым, а «МегаСтройИнвест» и «Чеченские минеральные воды» — с фондом Ахмата Кадырова.
Рамзан Кадыров был внесен в «акт Магнитского» в 2017 году за нарушение прав человека. 10 декабря 2020 года Минфин США уточнил формулировку по нему. По версии ведомства, глава Чечни «возглавляет организацию, так называемых кадыровцев, которая причастна к серьезным нарушениям прав человека».
В 2017 году он попал под действие «акта Магнитского», а не глобальной его версии, так как она еще не вступила в силу. В новом документе он указывается как человек, на которого распространен глобальный «акт Магнитского».
7 декабря Совет ЕС утвердил аналог «акта Магнитского». Он позволяет вводить санкции вне зависимости от того, где были допущены нарушения прав. Пока никто в новый санкционный список не внесен.