21:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Лидеры стран ЕС решили продлить санкции против России
Саммит глав государств ЕС решил продлить экономические санкции, введенные против России
«На саммите — соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против РФ», — написал господин Лейтс в Twitter.
ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и
В последний раз ЕС продлевал санкции в июне — до конца января 2021 года. К этому решению присоединились Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия.
7 декабря 2020 года Совет ЕС утвердил аналог «акта Магнитского». Он позволяет вводить санкции вне зависимости от того, где были допущены нарушения прав. Пока никто в новый санкционный список не внесен.