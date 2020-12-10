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21:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Лидеры стран ЕС решили продлить санкции против России

Саммит глав государств ЕС решил продлить экономические санкции, введенные против России из-за событий на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.

Источник: AP 2020

«На саммите — соглашение по заключениям об отношениях ЕС и США и продлению санкций против РФ», — написал господин Лейтс в Twitter.

ЕС и США ввели санкции против России в 2014 году после присоединения Крыма и из-за событий на юго-востоке Украины. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались. Срок действия ограничительных мер был увязан «с полным выполнением минских соглашений».

В последний раз ЕС продлевал санкции в июне — до конца января 2021 года. К этому решению присоединились Черногория, Албания, Норвегия, Исландия, Украина и Грузия.

7 декабря 2020 года Совет ЕС утвердил аналог «акта Магнитского». Он позволяет вводить санкции вне зависимости от того, где были допущены нарушения прав. Пока никто в новый санкционный список не внесен.

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